ua ru
Пт, 10 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Житомирском районе сегодня возможны взрывы. Они плановые

Новина українською →
Житомир, Пятница 10 февраля 2023 11:17
В Житомирском районе сегодня возможны взрывы. Они плановые Фото: в Житомирском районе возможны взрывы 10 февраля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 10 февраля, в Житомирском районе возможны звуки взрывов. Они не связаны с воздушной тревогой, объявленной по Украине, и являются плановыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"Жители Житомирского района сегодня могут услышать громкие взрывы. Сохраняйте спокойствие. Ведут плановые работы!" - рассказал он.

Как сообщалось, во время масштабной воздушной тревоги 10 февраля в Виннице, Львове и области прогремели взрывы. Там работают силы ПВО.

К тому же, в пятницу, 10 февраля, в Ивано-Франковской области и Хмельницком сообщают о взрывах. Часть Хмельницкого без электроснабжения, возможны проблемы с водой.

Между тем, воздушная тревога продолжается, поэтому всем жителям следует находиться в укрытиях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомир вибухи
NEWS
Оккупанты атаковали энергообъекты в трех регионах Украины. Есть перебои со светом
Оккупанты атаковали энергообъекты в трех регионах Украины. Есть перебои со светом
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм