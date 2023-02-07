В Житомирской области есть угроза аварийных отключений света: в ОВА обратились к жителям

"Жители Житомирской области! Снижение температуры приводит к перегрузке электрооборудования, что может повлечь за собой аварийные отключения" , - предупредил Бунечко.

По его словам, энергетики области применяют плановые отключения по графику "красного" сектора, но в случае увеличения потребления будет необходимость применять все три сектора ограничений.

"Просим всех потребителей поддержать энергетиков в борьбе на энергофронте. Для этого необходимо максимально снизить потребление электроэнергии", - сказал Бунечко.

Напомним, в Одессе обновили графики отключения света, однако там ситуация остается сложной.

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