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В Житомирской области есть угроза аварийных отключений света: в ОВА обратились к жителям

Фото: в Житомирской области из-за похолодания есть угроза аварийных отключений света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Из-за усиления морозов в Житомирской области есть угроза аварийных отключений света. Поэтому жителей региона призывают снизить потребление электричества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"Жители Житомирской области! Снижение температуры приводит к перегрузке электрооборудования, что может повлечь за собой аварийные отключения" , - предупредил Бунечко.

По его словам, энергетики области применяют плановые отключения по графику "красного" сектора, но в случае увеличения потребления будет необходимость применять все три сектора ограничений.

"Просим всех потребителей поддержать энергетиков в борьбе на энергофронте. Для этого необходимо максимально снизить потребление электроэнергии", - сказал Бунечко.

Напомним, в Одессе обновили графики отключения света, однако там ситуация остается сложной.

Также мы писали, повлияло ли похолодание на отключение света в Киеве.

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ЖитомиренергетикиЭлектроэнергия