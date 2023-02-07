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Ситуация тяжелая. В Одессе обновили графики отключения света

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Одесса, Вторник 07 февраля 2023 08:40
Ситуация тяжелая. В Одессе обновили графики отключения света Фото: в Одессе свет выключают по-новому 7 февраля (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Одессе обновили графики отключения света и сократили время, когда нет электроэнергии. Однако ситуация остается сложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В Одессе и Одесском районе по состоянию на утро 7 февраля продолжаются экстренные отключения. Отмечается, что одесситы гарантировано два часа будут со светом, следующие восемь - без света.

"В настоящее время это тот максимум, которым может обеспечить все имеющееся и исправное энергетическое оборудование региона", - говорится в сообщении.

Энергетикам удалось сократить периоды отключений благодаря генераторам. Их подключили к критической инфраструктуре, чем разгрузили электрическую сеть.

Напомним, вчера вечером в Одессе и районе 50% жителей оставались без света. При этом в регионе действовали графики 2 через 10 часов.

Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что ситуация в Одессе может улучшиться уже с пятницы, 10 февраля.

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