На Житомирщине из-за улучшения ситуации со светом закрывают "пункты несокрушимости"

В Коростышевской общине приостанавливают работу "пунктов несокрушимости".
Об этом заявил начальник Коростышевской районной военной администрации Юрий Денисовец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.
В связи с улучшением ситуации с электроснабжением власти приняли решение временно приостановить работу "пунктов несокрушимости" в общине.
В то же время враг атаковал объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.
Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Граждан просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги, своевременно идти к укрытиям и заботиться о безопасности своих родных.
Также категорически запрещено распространять фотографии и видео с места удара и работы профильных служб.
Напомним, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готовит силы и средства для работы в тяжелых условиях зимнего периода.
В частности, специалисты ГСЧС подготовили более тысячи пунктов несокрушимости, а также генераторы, автоцистерны и специальную инженерную технику для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.
Кроме того, чиновники отмечают, что в этом году Украина подготовлена к зиме значительно лучше, чем в предыдущие. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, в стране реализуют мероприятия по децентрализации генерации и многоуровневой защите энергообъектов от возможных вражеских атак.