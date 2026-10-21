На Житомирщине из-за улучшения ситуации со светом закрывают "пункты несокрушимости"

В связи с улучшением ситуации с электроснабжением власти приняли решение временно приостановить работу "пунктов несокрушимости" в общине.

В то же время враг атаковал объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.

Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Граждан просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги, своевременно идти к укрытиям и заботиться о безопасности своих родных.

Также категорически запрещено распространять фотографии и видео с места удара и работы профильных служб.