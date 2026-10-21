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На Житомирщине из-за улучшения ситуации со светом закрывают "пункты несокрушимости"

19:45 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: "пункты несокрушимости" приостанавливают работу на Житомирщине (Getty Images)

В Коростышевской общине приостанавливают работу "пунктов несокрушимости".

Об этом заявил начальник Коростышевской районной военной администрации Юрий Денисовец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.

В связи с улучшением ситуации с электроснабжением власти приняли решение временно приостановить работу "пунктов несокрушимости" в общине.

В то же время враг атаковал объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.

Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Граждан просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги, своевременно идти к укрытиям и заботиться о безопасности своих родных.

Также категорически запрещено распространять фотографии и видео с места удара и работы профильных служб.

Подготовка Украины к зиме

Напомним, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готовит силы и средства для работы в тяжелых условиях зимнего периода.

В частности, специалисты ГСЧС подготовили более тысячи пунктов несокрушимости, а также генераторы, автоцистерны и специальную инженерную технику для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.

Кроме того, чиновники отмечают, что в этом году Украина подготовлена к зиме значительно лучше, чем в предыдущие. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, в стране реализуют мероприятия по децентрализации генерации и многоуровневой защите энергообъектов от возможных вражеских атак.

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