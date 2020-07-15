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Під Житомиром перекрили трасу Київ-Чоп, пропускають лише екстрені служби

Автор: РБК-Україна

Трасу перекрили учасники АТО, які не можуть отримати землю

Сьогодні, 15 липня, протестувальники під Житомиром перекрили трасу Київ-Чоп. Учасники акції пропускають тільки екстрені служби, об'їзд для інших авто організувала поліція.

Про це йдеться в повідомленні поліції Житомирської області.

Повідомляється, що з ранку на 128 км автодороги Київ-Чоп в районі села Гадзинка Житомирського району частково обмежено рух транспорту. Люди рухаються пішохідним переходом, пропускаючи автомобілі екстрених служб.

На місці вже працюють патрульні і представники поліції превенції, організовано об'їзд для транспортних засобів. Водіїв просять взяти до відома те, що рух на цій ділянці траси ускладнено.

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За даними місцевих ЗМІ, акцію влаштували учасники АТО, а протест пов'язаний з проблемами в отриманні належних земельних ділянок.

Фото: перекрита траса Київ-Чоп (zt.npu.gov.ua)

Нагадаємо, минулого тижня в Києві перекривали міст Метро в рамках акції протесту проти забудовника.

Після того, як на місце прибула поліція, сталася бійка, повідомлялося про кількох затриманих.

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