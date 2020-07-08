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У Києві люди перекрили дорогу на мосту Метро, рух заблоковано

Середа 08 липня 2020 оновлено 09:51
У Києві люди перекрили дорогу на мосту Метро, рух заблоковано
Фото: поліцейський (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Утворилась пробка від метро "Чернігівська"

На мосту Метро, який знаходиться у Києві, люди перекрили дорогу. Наразі на мосту утворилась значна пробка.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua та карта Google Maps.

Як повідомляється, утворилась пробка від метро "Чернігівська". Також за даними карти Google Maps, ускладнений рух транспорту від Набережного шосе до Броварського проспекту в районі цього моста.

У Києві люди перекрили дорогу на мосту Метро, рух заблокованоФото: пробка на мосту Метро (google.com/maps)

На відео видно, як десятки людей перекрили дорогу на мосту.

#Киеве мост метро. Люди перекрыли дорогу. Движение затруднено. Пробка от метро Черниговская. Заранее планируйте свой маршрут #Киеве мост метро. Люди перекрыли дорогу. Движение затруднено. Пробка от метро Черниговская. Заранее планируйте свой маршрут

Опубліковано dtp.kiev.ua Вівторок, 7 липня 2020 р.

Місцеві ЗМІ пишуть, що дорогу перекрили в якості протесту. Люди вимагають, щоб їм добудували квартири.

Станом на 11:00, рух транспорту на мосту відновлено.

Нагадаємо, вже кілька тижнів в Києві проходять акції протесту інвесторів банку "Аркада" за відновлення будівництва житлових комплексів.

Раніше мер столиці Віталій Кличко звернувся до правоохоронних органів дати оцінку діям недобросовісного забудовника.

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