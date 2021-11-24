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Водолази знайшли тіло третього рибалки з човна, що перекинувся в Чорному морі

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Миколаївська область, Середа 24 листопада 2021 14:10
Водолази знайшли тіло третього рибалки з човна, що перекинувся в Чорному морі Фото: рятувальники витягають затонулий човен (facebook.com mns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У середу, 24 листопада, рятувальники знайшли тіло третього рибалки з човна, який перекинувся в Миколаївській області. Водолази також витягли затонулий човен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України в Миколаївській області.

"Сьогодні вранці, тіло третього чоловіка 1967 р.н. і човен, які потонули в Чорному морі поблизу о. Березань на глибині 6 метрів виявили водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Миколаївській області", - йдеться в повідомленні відомства.

У ДСНС уточнили, що для пошукової операції були залучені 9 рятувальників, а також використовувалися гумові човни AQUASTAR-400 і "Колібрі".

Нагадаємо, в понеділок, 22 листопада, в Чорному морі перекинувся човен з людьми. Внаслідок трагедії двоє людей загинули, а ще один зник безвісти.

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