В Житомире сделали важное предупреждение о воде из-под крана: что не так

Жителей Житомира предупреждают, что до конца дня 22 мая нельзя употреблять в пищу воду из-под крана. Воду можно использовать только для бытовых нужд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Житомирводоканал".
В Житомире продолжается промывка и дезинфекция водопроводных сетей. Как сообщили в КП, работы начались в 22:00 в среду, 21 мая, и продлятся до 24:00 четверга, 22 мая.
Такие мероприятия проводят, чтобы смыть осадок, песок ржавчину и улучшить качество воды, а также обеззаразить сети от возможных вредных микроорганизмов.
Местных жителей предупреждают, что в течение этого периода вода пригодна только для хозяйственно-бытовых и гигиенических нужд, но не рекомендуется для употребления или приготовления пищи.
В "Житомирводоканале" призывают жителей быть внимательными и при необходимости пользоваться запасами питьевой воды.
Ранее РБК-Украина писало, какую воду в Украине лучше всего пить ежедневно. Эксперты объясняют, что большинство воды поставляется из поверхностных источников, которые уязвимы к загрязнениям. Самый оптимальный вариант - доочищенная водопроводная вода или вода из пунктов разлива. Артезианская вода из бюветов считается самой чистой, однако очистка фильтрами рекомендована для всех.
Также мы рассказывали о главных источниках загрязнения воды в Украине. Больше всего страдают регионы с мощной промышленностью (центр, восток, Приазовье) и аграрные области (Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая), где воду загрязняют предприятия, пестициды, навоз, стоки и свалки. Контроль за качеством воды часто отсутствует или формальный, особенно в селах и общинах без очистных сооружений.
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