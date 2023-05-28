В Житомире раздались взрывы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Взрывы раздались около 5:34, до этого в регионе уже несколько часов было объявлено о воздушной тревоге.

Ночная атака дронами 28 мая

Ночью, 28 мая, на территории Украины была объявлена мастштабная воздушная тревога, враг бил по Киеву дронами-камикадзе типа Shahed.

Было сбито более 20 БПЛА, но обломки повлекли за собой некоторые разрушения в столице. Также сообщалось о жертвах. Детальнее о последствиях российского удара можете почитать в материале РБК-Украина.

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