В Житомире разоблачили агента, который ежемесячно создавал тысячи фейков для РФ

В Житомире задержали мужчину, который ежемесячно продавал России тысячи фейковых аккаунтов в Телеграме. Через них россияне разгоняли ложь об Украине и присылали анонимные "заминирования".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Задержанный наладил целый бизнес на поддержку вражеской пропаганды. Схема была проста:
Покупателями были преимущественно представители российских спецслужб.
Россияне применяли купленные аккаунты в двух направлениях.
Во-первых - распространение дезинформации. Через эти страницы, замаскированные под обычных украинцев, враг разгонял ложь о Силах обороны и внутренней ситуации в стране.
Во-вторых - анонимные "заминирования". Фейковые аккаунты рассылали сообщения о минировании украинских объектов - чтобы посеять панику среди людей и дестабилизировать обстановку.
Сотрудники СБУ задержали фигуранта дома - именно там он и организовал ботоферму. Одновременно правоохранители заблокировали почти 20 тысяч фейковых профилей, которые "обслуживали" российские спецслужбы.
Во время обысков изъяли:
Мужчине уже сообщено о подозрении по части 2 статьи 361 Уголовного кодекса - несанкционированное вмешательство в работу информационных систем по предварительному сговору группой лиц.
Следствие продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства и рассматривают возможность дополнительной квалификации его действий.
Операцию провели сотрудники СБУ в Житомирской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Как сообщало РБК-Украина, СБУ заочно сообщила о подозрении подполковнику ГРУ Марату Цевелеву - он завербовал 17-летнюю девушку для корректировки ударов по Бурштынской ТЭС на Прикарпатье. Агентку задержали во время фотографирования военного объекта.
Также сегодня СБУ задержала еще одного агента - на этот раз под Киевом. Завербованный житель Обуховского района обходил периметры столичных ТЭЦ и собирал для россиян данные о состоянии энергообъектов.