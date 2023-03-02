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В Житомире ищут взрывчатку в школах, детсадах и ТЦ

Фото: в Житомире ищут взрывчатку в школах, детсадах и ТЦ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 2 марта, в Житомире проверяют сообщения о минировании всех школ, детских садов и торговых центров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"Электронное сообщение о минировании поступило сегодня в Главное управление Нацполиции в Житомирской области", - рассказала представитель полиции Житомирской области Алла Ващенко.

По ее словам, в сообщении сказано о минировании всех школ, детских садов и торговых центров, но не указано, в каком городе.

"Сейчас полицейские проверяют эти заведения", - добавила она.

Как сообщалось, в Чернигове в четверг, 9 февраля, объявили эвакуацию из горсовета во время заседания из-за сообщения о "минировании".

Напомним, 2 января, поступило сообщение о заминировании здания Львовской Ратуши.

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