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В Житомире после обстрела нет света и воды

Фото: из-за обстрела Житомир остался без света и воды (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В четверг, 9 марта, после российского обстрела дронами Shahed-136 большинство жителей Житомира остались без света и воды.

Об этом заявил мэр Сергей Сухомлин, передает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Он отметил, что по предварительной информации, никто из людей не пострадал. Электротранспорт временно не работает, в городе планируется ограничение электропотребления. На объектах критической инфраструктуры будут применяться генераторы.

Напомним, что российские кафиры 9 марта наносят ракетные удары по городам Украины. Объявлена воздушная тревога.

В качестве превентивной меры в трех областях применили экстренные отключения света.

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ЖитомирВзрывблекаут