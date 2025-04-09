В Житомире мужчина сбежал из машины ТЦК, применив перцовый баллончик: что известно

Недавно в сети начали распространять видео, на котором двое мужчин в форме пытаются задержать гражданина. Позже в Житомирском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) объяснили, что произошло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Житомирского областного ТЦК и СП в Facebook.

Где и когда произошло событие, попавшее на видео

Украинцам рассказали, что событие, которое зафиксировали на видео неравнодушные граждане, произошло сегодня (9 апреля 2025 года) утром в городе Житомир - недалеко от перекрестка улиц:

Гоголевской;

Князей Острожских.

Предпосылки ситуации, которую зафиксировали прохожие

В ТЦК сообщили (с целью предотвращения распространения манипулятивной или искаженной информации), что представитель Житомирского ОМТЦК и СП вместе с водителем на служебном автомобиле осуществлял сопровождение гражданина Щербатых (1999 года рождения) - для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

"Во время движения гражданин достал перцовый баллончик и применил его, направив в лицо водителю и сопровождающему", - рассказали в ТЦК.

Водитель, во избежание дорожно-транспортного происшествия:

быстро среагировал;

остановил служебное авто.

Между тем гражданин, воспользовавшись моментом, начал убегать.

Какой именно момент запечатлели на видео

Отмечается, что на видео зафиксирован "именно момент остановки гражданина для недопущения побега".

"Но удержать его не удалось, поскольку на тот момент оба военнослужащих еще не оправились от эффекта перцового раствора", - сообщили в ТЦК.

Уточняется, что на место события вызвали следственно-оперативную группу. Продолжаются первоочередные следственные действия.

"Просим граждан сохранять спокойствие и воздержаться от распространения непроверенной информации. Все обстоятельства происшествия будут выяснены в правовом порядке", - подытожили в группе коммуникаций Житомирского областного ТЦК и СП.

Публикация Житомирского областного ТЦК и СП (скриншот: facebook.com/zt.otck)