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У Житомирі завершили перевірку двох підозр на коронавірус

Новини » Суспільство     14.03.2020 - 22:51
У Житомирі завершили перевірку двох підозр на коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зараження коронавірусом в жодному з випадків не підтвердилося

У Житомирському обласному центрі Міністерства охорони здоров'я України завершилася перевірка аналізів двох осіб, у яких підозрювали зараження коронавірусом. Про це повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко в Facebook.

За словами глави ОДА, в обох пацієнтів, госпіталізованих з підозрою на COVID-19, зараження коронавірусом не підтвердилося. Хворим діагностували гостру респіраторну вірусну інфекцію та пневмонію.

"Після довготривалого аналізу, у жителів Бердичівського та Андрушівського районів не виявлено уханський коронавірус COVID-19. У першого знайдено РНК риновірусу, тобто ГРВІ, у другого - двостороння пневмонія", - заявив Бунечко.

Зазначається, що стан обох пацієнтів стабільний, вони перебувають під ретельним контролем лікарів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Житомирській області з підозрою на коронавірус госпіталізували двох мешканців Бердичева та Андрушівки. Також перевіряються особи, які перебували в інфекційному відділенні Радомишльської лікарні.

Як писало РБК-Україна, станом на 14 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Крім того, підтверджено перший летальний випадок. Від коронавірусу померла 71-річна жителька Житомирської області. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.

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