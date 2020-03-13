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У Житомирській області перевіряють дві підозри на коронавірус

Новини » Надзвичайні події     13.03.2020 - 18:05
У Житомирській області перевіряють дві підозри на коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Інформацію про можливе захворювання перевіряють у двох пацієнтів з Бердичева та Андрушівки

В Житомирській області двох людей перевіряють на коронавірус COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій бунечко (рос.), передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, інформацію про можливе захворювання перевіряють у двох пацієнтів з Бердичева і Андрушівки.

Начальник управління охорони здоров'я ОДА Микола Суслик додав, що також перевіряються особи, які перебували в інфекційному відділенні Радомишльської лікарні.

"Зараз вже зразки мазків доставлені в наш лабораторний центр для того, щоб диференціювати вірусне захворювання у двох пацієнтів, які теж контактували з іноземними громадянами, перебуваючи на території Польщі", - заявив він.

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Опубліковано Віталієм Бунечком П'ятниця, 13 березня 2020 р.

За словами Суслика, чоловік з Андрушівки з 7 лютого по 11 березня перебував у Польщі. За попередньою інформацією, він не був у контакті з хворими або потенційно інфікованими громадянами Польщі. Кордон він перетнув з 11 на 12 березня, пройшов термометрію на кордоні.

"Температура була абсолютно нормальна, але вчора ввечері він відчув погіршення стану здоров'я. Сьогодні звернувся за допомогою і теж був госпіталізований в інфекційне відділення з ознаками двосторонньої пневмонії. Температура зараз у нього 36,6, проводяться всі діагностичні, лабораторні дослідження, в тому числі - з приводу коронавіруса. Загальний стан хворого зараз задовільний. Ми отримали тільки рентгенологічну картину двосторонньої пневмонії", - додав він.

За станом на 13 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, підтверджений перший летальний випадок на території України. Від вірусу померла 71-річна жителька Радомишльського району Житомирської області. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.

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