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В Житомире завершили проверку двух подозрений на коронавирус

Новости » Общество     14.03.2020 - 22:51
В Житомире завершили проверку двух подозрений на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Заражения коронавирусом ни в одном из случаев не подтвердилось

В Житомирском областном центре Министерства здравоохранения Украины завершилась проверка анализов двух людей, у которых подозревали заражение коронавирусом. Об этом сообщил председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко в Facebook.

По словам главы ОГА, в обоих пациентов, госпитализированных с подозрением на COVID-19, заражения коронавирусом не подтвердилось. Больным диагностировали острую респираторную вирусную инфекцию и пневмонию.

"После длительного анализа, у жителей Бердичевского и Андрушевского районов не выявлен уханский коронавирус COVID-19. У первого обнаружен РНК риновируса, то есть ОРВИ, у второго - двусторонняя пневмония", - заявил Бунечко.

Отмечается, что состояние обоих пациентов стабильное, они находятся под тщательным контролем врачей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области с подозрением на коронавирус госпитализировали двух жителей Бердичева и Андрушевки. Также проверяются лица, которые находились в инфекционном отделении Радомышльской больницы.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 14 марта в Украине зафиксированы три случая заражения коронавирусом. Кроме того, подтвержден первый летальный случай. От коронавируса умерла 71-летняя жительница Житомирской области. Она вернулась в Украину из Польши 1 марта.

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