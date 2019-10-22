У Житомирі "замінували" територію біля облдержадміністрації

У вівторок, 22 жовтня, оперативники перевіряють територію біля будівлі Житомирської обласної державної адміністрації після повідомлень про замінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Як зазначається, повідомлення про замінування надійшло близько 9:30 ранку.

"Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП та міського відділу поліції, працівники вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками, патрульні та інші підрозділи поліції", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці разом з нацгвардійцями обмежили доступ до території та проводять евакуацію людей з адміністративних будівель. Фахівці-вибухотехніки і кінологи оглядають приміщення та прилеглу територію.

Зазначимо, що завідомо неправдиве повідомлення про мінування передбачає кримінальне покарання у вигляді ув'язнення від 2 до 6 років.

Нагадаємо, 14 жовтня в місті Старобільськ Луганської області через повідомлення про мінування об'єктів інфраструктури було евакуйовано майже 800 осіб. Також було перекрито рух на 10 вулицях.

Раніше РБК-Україна писало, що 11 жовтня КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово призупинив роботу через повідомлення про мінування.