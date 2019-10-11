КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово припинив роботу через повідомлення про мінування

Фото: КПВВ "Станиця Луганська (dpsu.gov.ua)

На даний момент проводиться пошук вибухонебезпечних предметів

На контрольно-пропускному пункті "Станиця Луганська" тимчасово припинені пропускні операції через повідомлення про замінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, в 12:00 від підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) надійшла інформація про те, що неактивна автозаправна станція поблизу КПВВ "Станиця Луганська", замінована.

В результаті чого прикордонники припинили здійснювати пропускні операції через лінію розмежування і разом зі співробітниками Національної поліції евакуювали громадян, які перебували в КПВВ і сервісних зонах контрольного пункту.

На даний момент співробітники ДСНС проводять заходи з пошуку вибухонебезпечних предметів біля території КПВВ "Станиця Луганська".

Нагадаємо, в п'ятницю, 11 жовтня, в поліцію Луганській області надійшло повідомлення про замінування автостанції, стадіону, автозаправної станції та приміщення Державної адміністрації. На об'єкти прибули фахівці вибухотехніки і кінологи Головного управління Національної поліції у Луганській області та рятувальники ДСНС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 4 жовтня в Станиці Луганській був введений в експлуатацію тимчасовий обхідний місток, який дозволить громадянам без ускладнень здійснювати переміщення. Обхідний міст буде працювати, поки будуть проводитися ремонтні роботи зруйнованої частини основного мосту.