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У Житомирі погіршився стан хворої коронавірусом жінки

Новини » Надзвичайні події     13.03.2020 - 11:37
У Житомирі погіршився стан хворої коронавірусом жінки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Стан пацієнтки оцінюється як тяжкий

Стан хворої коронавірусом жінки, госпіталізованої в Житомирі, погіршився. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Житомирської обласної державної адміністрації (ОДА).

За даними чиновників, станом на ранок 13 березня хвора коронавірусом жінка з Радомишля перебуває в тяжкому стані. Пацієнтку під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів.

"Вже сьогодні вранці жінку під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів, вона - у тяжкому стані", - заявили в ОДА.

Зазначається, що жінка запізно звернулася за допомогою до лікарів. Наразі її не планують перевозити до Житомира, лікування проходитиме у Радомишлі.

Брифінг в облдержадміністрації щодо стану здоров'я хворої на коронавірус та ситуації в м.Радомишиль. Хочете отримувати новини у зручному форматі? Житомир.info у Telegram: t.me/zhitomir_info

Опубліковано Житомир.info Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Радомишлі встановили 22 осіб, які контактували з хворою коронавірусом жінкою. Люди добровільно погодились на самоізоляцію, двоє з них - мешканці Києва, тому їх ізолювали в столиці.

Як писало РБК-Україна, 12 березня в Україні підтвердили два нових випадки зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих COVID-19 зросла до трьох осіб. Вчора коронавірус діагностували у жінки, яка напередодні повернулася з Польщі, і у чоловіка, дружина якого перебувала в Італії.

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