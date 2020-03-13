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У Житомирській області ізолювали 22 людини, які контактували із зараженою коронавірусом

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 01:19
У Житомирській області ізолювали 22 людини, які контактували із зараженою коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Людей ізолювали вдома

Через інфікування коронавірусом пенсіонерки з Радомишля Житомирської області 22 людей, які контактували з нею, ізолювали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За словами глави Радомишльської райдержадміністрації Віктора Пулковського, люди погодились на самоізоляцію добровільно, а двоє з них - не місцеві, а мешканці Києва, їх ізолювали там.

"Те коло людей, які безпосередньо контактували - ці люди ізольовані, і перебувають під наглядом лікарів дома", - сказав він.

Водночас Пулковський заперечив інформацію про оголошення надзвичайного стану в районі, але допустив, що це може статись.

"О 9 ранку ще одне засідання - ми чекаємо вказівок від Житомира… Стан людей в Радомишлі спокійний, паніки нема. Ми досить швидко зреагували, одразу знайдені особи", - зазначив чиновник.

Він також зауважив, що раніше озвучена інформація про те, що інфікована жінка була в церкві, не підтверджена, була вона там чи ні, встановлюють.

Раніше повідомлялося, що в Україні нові випадки коронавірусу зафіксували у жінки, яка напередодні повернулася з Польщі, і у чоловіка, дружина якого перебувала в Італії.

Нагадаємо, 12 березня в Україні підтвердили два нових випадки зараження коронавірусом. Таким чином кількість інфікованих COVID19 зросла до трьох осіб.

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