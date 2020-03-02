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На Закарпатті знайдено застреленим прикордонника

Новини » Надзвичайні події     02.03.2020 - 21:50
На Закарпатті знайдено застреленим прикордонника
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

За попередніми даними, військовослужбовець вчинив самогубство під час несення служби

У селі Ділове Закарпатської області, недалеко від кордону з Румунією, знайшли застреленим 20-річного прикордонника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За попередніми даними, військовослужбовець вчинив самогубство під час несення служби.

"Військовослужбовець 2000 року народження перебував на ділянці Мукачівського прикордонного загону протягом останнього місяця в посиленні. До місця події були викликані швидка допомога і працівники Національної поліції. Власне, медики вже по прибутті констатували смерть військовослужбовця", - розповіла прес-секретар Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.

У поліції повідомили, що досудове розслідування ведеться за статтею "умисне вбивство". В рамках кримінального провадження буде призначена судово-медична експертиза.

Нагадаємо, в листопаді минулого року в Полтавській області був знайдений мертвим депутат районної ради Кременчука Андрій Гаврилов. Тіло чоловіка виявили всередині його автомобіля, замкненого зсередини і заведеного, на ньому лежала зброя. Правоохоронці не відкидають версію самогубства.

Крім того, 7 лютого у Мукачеві сталася стрілянина, в результаті якої постраждали двоє людей. Однією з жертв нападу був Артур Пашкуляк, якого пов'язують з колишнім нардепом Михайлом Ланьо.

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