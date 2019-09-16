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У Житомирі горів тролейбус з пасажирами всередині

Новини » Надзвичайні події    16.09.2019 - 20:05
У Житомирі горів тролейбус з пасажирами всередині
Ілюстративне фото (izvestiaur.ru)

Людей евакуювали через вікна

У понеділок, 16 вересня, на кінцевій зупинці "Гідропарк" у Житомирі загорівся тролейбус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Житомир.info.

Зазначається, що пригода сталася близько 15:00. У тролейбусі В момент пожежі перебували пасажири.

У прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області повідомили, що виклик про займання надійшов о 14:52 год. Більше інформації в ДСНС не надали.

В патрульній поліції Житомирської області відзначили, що, очевидно, загоряння вдалося оперативно загасити.

"Виклик щодо події на "102" надійшов о 15.32. Через кілька хвилин, 15.38, екіпаж вже був на місці події, однак ні транспортного засобу, ні очевидців там вже не було. Про сліди пожежі свідчила лише піна на землі", - повідомила старший інспектор управління патрульної поліції в Житомирській області Тетяна Носадчук.

Житомирське трамвайно-тролейбусне управління не повідомляло про подію у себе на сайті.

Нагадаємо, раніше в Житомирі поліція затримала організатора угруповання не, що з застосуванням вогнепальної зброї напала на інкасаторський автомобіль.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні з 9 по 15 вересня на пожежах загинули 36 осіб. Зокрема, за тиждень ліквідували 5,3 тис. пожеж.

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