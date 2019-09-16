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В Житомире горел троллейбус с пассажирами внутри

Новости » Происшествия    16.09.2019 - 20:05
В Житомире горел троллейбус с пассажирами внутри
Иллюстративное фото (izvestiaur.ru)

Людей эвакуировали через окна

В понедельник, 16 сентября, на конечной остановке "Гидропарк" в Житомире загорелся троллейбус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Житомир.info.

Отмечается, что происшествие произошло около 15:00. В троллейбусе в момент пожара находились пассажиры.

В пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области сообщили, что вызов о возгорании поступил в 14:52 ч. Больше информации в ГСЧС не предоставили.

В патрульной полиции Житомирской области отметили, что, очевидно, возгорание удалось оперативно потушить.

"Вызов относительно события на "102" поступил в 15.32. Через несколько минут, в 15.38, экипаж уже был на месте происшествия, однако ни транспортного средства, ни очевидцев там уже не было. О следах пожара свидетельствовала лишь пена на земле", - сообщила старший инспектор управления патрульной полиции в Житомирской области Татьяна Носадчук.

Житомирское трамвайно-троллейбусное управление не сообщало о происшествии у себя на сайте.

Напомним, ранее в Житомире полиция задержала организатора группировки не, которая с применением огнестрельного оружия напала на инкассаторский автомобиль.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине с 9 по 15 сентября на пожарах погибли 36 человек. В частности, за неделю ликвидировaли 5,3 тыс. пожaров.

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