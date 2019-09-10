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Поліція затримала організатора нападу на інкасатора в Житомирі

Новини » Надзвичайні події    10.09.2019 - 12:43
Поліція затримала організатора нападу на інкасатора в Житомирі
Фото: затримання організатора нападу (npu.gov.ua)

Поліцейські встановили причетність затриманого до ще кількох аналогічних правопорушень по всій країні

Поліція затримала одного з організаторів збройного нападу на інкасаторський автомобіль в Житомирі, в результаті якого постраждав співробітник правоохоронних органів. Про це повідомив глава Національної поліції України Сергій Князєв, передає пресс-служба поліції.

Повідомляється, що слідчі проводять допит підозрюваного. Князєв додав, що вже встановлена причетність затриманого до ще кількох аналогічних правопорушень по всій країні. Крім того, поліцейські виявили та вилучили вогнепальну зброю, з якої було скоєно напад. Поліцейські продовжують пошуки іншого співучасника нападу в п'яти регіонах України.

У прес-службі поліції уточнили, що 9 вересня у Житомирі невідомі з застосуванням вогнепальної зброї напали на інкасаторський автомобіль. Поліцейський, який знаходився в автомобілі, встиг убезпечити сумку з отриманими грошима, закинувши її в салон броньованого автомобіля.

Під час стрільби поліцейський отримав поранення в ногу. 38-річного старшого сержанта поліції доставили в лікарню.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, нападники з місця події втекли на автомобілі. По тривозі підняли підрозділи поліції області, а на території регіону ввела оперативний план "Сирена".

Нагадаємо, у Києві водій влаштував стрілянину, в результаті інциденту був поранений чоловік. Постраждалого доставили в лікарню, а для затримання підозрюваного оголосили план "Перехоплення".

В Житомирській і Київській областях оголосили план "Перехоплення" через напад на інкасаторів Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину у Києві в тролейбусі
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