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Із Житомира відправлять евакуаційний поїзд до Львова: подробиці маршруту

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Житомирська область, Четвер 10 березня 2022 18:28
Із Житомира відправлять евакуаційний поїзд до Львова: подробиці маршруту Фото: Евакуаційний поїзд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Антон Федорців

Обласна влада та "Укрзалізниця" організували евакуаційний поїзд для мешканців Житомира та Бердичева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram-каналі Житомирська військова адміністрація.

Поїзд призначений на 11 березня. Відправлення заплановане на 9:45 із залізничного вокзалу Житомира.

Евакуаційний поїзд їхатиме за маршрутом Житомир – Бердичів – Львів. У Житомирській ОВА нагадали, що посадка на цей потяг буде пріоритетною для дітей, жінок та літніх людей.

Раніше залізницею із регіону евакуювалися понад 2 тисячі мешканців. Зокрема, сьогодні вранці відправився електропоїзд за маршрутом Коростень – Новоград-Волинський – Львів.

Нагадаємо, що Харків змушений тимчасово обходитися без гарячої води.

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