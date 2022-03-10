Из Житомира отправят эвакуационный поезд во Львов: подробности маршрута
Областные власти и "Укрзализныця" организовали эвакуационный поезд для жителей Житомира и Бердичева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Telegram-канале Житомирская военная администрация.
Поезд назначен на 11 марта. Отправление запланировано на 9:45 с ж/д вокзала Житомира.
Эвакуационный поезд будет ехать по маршруту Житомир – Бердичев – Львов. В Житомирской ОВА напомнили, что посадка на этот поезд будет приоритетной для детей, женщин и пожилых людей.
Ранее по железной дороге из региона эвакуировались свыше 2 тысяч жителей. В частности, сегодня утром отправился электропоезд по маршруту Коростень – Новоград-Волынский – Львов.
Напомним, что Харьков вынужден временно обходиться без горячей воды.
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