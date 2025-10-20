Жилищная реформа должна дать старт созданию фонда кризисного жилья: зачем оно нужно

Украине не хватает нескольких сегментов жилищного фонда - в частности, кризисного жилья для краткосрочного размещения людей в экстренных ситуациях. Его создание возможно только после принятия жилищной реформы, законопроект которой готовят ко второму чтению.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказала председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Во время круглого стола "Социальное жилье как инструмент разрешения кризиса бездомности", организованного БФ "Деполь Украина", она отметила, что Украине не хватает сразу нескольких сегментов жилого фонда.

Кроме социального и временного жилья, у государства полностью отсутствует фонд кризисного жилья.

Предпосылки для его создания могут появиться только в том случае, если в Украине состоится жилищная реформа, рамочный законопроект для которой готовят сегодня ко второму чтению.

Что такое кризисное жилье

По словам Шуляк, сегодня в Украине нет не только фонда социального и достойного временного жилья, но и отсутствует так называемое кризисное жилье, целью которого является предоставление краткосрочного убежища и поддержки людям в экстренных ситуациях.

Этот сегмент должен быть интегрирован с другими системами государственного обеспечения жильем, например с системой социального и временного жилья.

В то же время, отметила Елена Шуляк, в украинском законодательстве даже нет такого понятия, как кризисное жилье, что делает его невозможным. В то же время жилищная реформа, основы которой закладывает принятие законопроекта №12377 "Об основных принципах жилищной политики", должно это исправить.

Необходимость жилищной реформы

"Война по сути обнажила проблему, которая в Украине существует уже не одно десятилетие, - жилищную. Поэтому ее решение откладывать невозможно. У нас нет ни социального, ни качественного временного, ни, тем более, кризисного жилья", - говорит парламентарий.

В то же время, растет процент граждан, которые из-за низких доходов не могут воспользоваться финансово-кредитными механизмами, чтобы его приобрести.

"Это свидетельствует о том, что курс на изменение жилищной политики - правильный. И создавая законодательную рамку, важно учесть, в частности, и этот вызов - потребности всех уязвимых групп населения", - подчеркнула Елена Шуляк.

Она добавила, что еще одной проблемой, с которой столкнулось государство, является нехватка актуальных данных в разных плоскостях.

В частности, отсутствует статистика по бездомному населению, для решения проблем которой необходимо, в частности, и кризисное жилье. Однако для жилищной сферы функции сбора и анализа будет выполнять Единая государственная информационно-аналитическая система в сфере жилья, запуск которой также предусмотрен новым жилищным законодательством.

Кроме того, в Украине не существует сети учреждений качественной социальной защиты. Например, Киев - огромный город с миллионами людей, имеет только одно официальное заведение для кратковременного пребывания бездомных - в общей сложности на 150 человек.

Это, объяснила Шуляк, свидетельствует о том, что существующая система вообще не справляется с этими вызовами и в социальной защите уязвимых групп населения, и их жилищных нужд.

"Решать эту проблему нужно комплексно - как на уровне социальной политики, так и на уровне жилищной. Однако для сферы жилья шагом в этом направлении станет жилищная реформа, законодательной основой для которой будет окончательное принятие законопроекта №12377", - отметила Елена Шуляк.

Что известно о законопроекте №12377

Депутат пояснила, что законопроект "Об основных принципах жилищной политики" - рамочный, который задаст курс будущей реформе. Соответственно, будет принят еще ряд специальных законопроектов, которыми будут уточнены ее правила.

В частности, законопроект "О жилом фонде социального назначения", над созданием которого уже работают. Как и №12377, законопроект о социальном жилье - один из индикаторов программы Ukraine Facility. То есть, одно из украинских обязательств перед ЕС, который предоставляет Украине до 2027 года 50 млрд евро.

"Законопроект №12377 мы обязаны принять до конца текущего года, законопроект о фонде жилья социального назначения - до конца следующего. Соответственно, надеемся, что на этот раз жилищная реформа в Украине все же состоится, поскольку она является условием наших международных партнеров", - резюмировала Елена Шуляк.