Жилищная политика с акцентом на военных: что решали в комитете ВР

На базе Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства состоялось первое заседание Рабочей группы по доработке и подготовке ко второму чтению проекта Закона Украины об основных принципах жилищной политики - № 12377. К нему присоединились около сотни участников, что позволило отработать первые 200 поправок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета и председателя партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, законопроект №12377 был зарегистрирован еще 6 января этого года, но несмотря на то, что он является одним из индикаторов программы Ukraine Facility, по которой Украина получает от ЕС 50 млрд евро до 2027 года, провести через сессионный зал и принять в первом чтении его удалось только 16 июля.

"К законопроекту было подано около 3 тыс. правок, большинство из которых - "поправочный спам". К счастью, более тыс. из них народные депутаты на днях сняли. По состоянию на сейчас мы имеем около 1900 поправок, из которых около тысячи можно классифицировать как спам. Однако, наша главная задача - отработать каждую из оставшихся, чтобы финальная версия законопроекта отражала видение всех стейкхолдеров, какой должна быть современная, а главное - эффективная, жилищная политика в Украине", - пояснила Шуляк.

Именно поэтому, подчеркнула она, на базе Комитета создали Рабочую группу, которая проведет столько заседаний, сколько нужно. Во время них будут не только рассматривать все поданные правки, но и собирать конструктивные предложения, которые дадут возможность успешно провести законопроект через второе чтение как можно быстрее.

В Рабочую группу присоединились как народные депутаты, так и представители профильных министерств, представители органов государственной и местной власти, строительного сообщества, правоохранительных органов, экспертных организаций в сфере жилья, в том числе и международных, а также представители финансовых учреждений и общественных организаций.

"Формирование законодательных изменений совместно с обществом сверхважно. Это продемонстрировала наша практика подготовки законопроекта к первому чтению, когда Комитет совместно с партнерами провели публичные консультации по этой законодательной инициативе и собрали позиции экспертов, общин и организаций, а также подготовили большой аналитический отчет, часть которого тогда была учтена", - пояснила нардеп.

Во время первого заседания Рабочей группы участники проработали первые 200 правок, а отдельным пунктом обсуждения стала защита права на жилье военнослужащих.

Шуляк подчеркнула, что вопрос, касающийся обеспечения их жильем, будет урегулирован должным образом. По ее словам, бесплатное жилье и все другие льготы, на которые заслужили украинские военнослужащие и участники боевых действий, будут обязательно проработаны и включены как в законопроект №12377, так и в специальное законодательство.

"Для обеспечения реализации военнослужащими права на жилье, которое гарантировано им Конституцией Украины, мы предлагаем, чтобы обеспечение их жильем осуществляется в соответствии со специальным законодательством, что не лишает их права воспользоваться механизмами государственной поддержки, определенного этим законом. То есть никоим образом эти права не будут нарушены, а наоборот - будут максимально защищены", - подчеркнула она.

Также она добавила, что первое заседание Рабочей группы показало, насколько важной и злободневной темой является сегодня создание нового современного жилищного законодательства, и что этот процесс будет непростым.