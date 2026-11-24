В Украине планируют создать интерактивную карту недвижимости, которую можно переоборудовать под жилье для внутренне перемещенных лиц. На нем переселенцы смогут просматривать обследованные здания, проверять их состояние и самостоятельно искать варианты для проживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы профильного комитета Верховной Рады Елена Шуляк во время форума "Как общинам и регионам решать жилищные проблемы ВПЛ и пострадавших от российской агрессии?".

По ее словам, сервис можно запустить при поддержке международных партнёров без дополнительных расходов из государственного бюджета. В парламенте призывают ускорить его создание, чтобы сделать результаты уже проведенной инвентаризации недвижимости доступными самим переселенцам.

Сколько зданий уже обследовали

Как рассказала Шуляк, в рамках реализации закона №4080 специальные комиссии в регионах и Киеве уже обследовали около 4 тысяч объектов недвижимости.

Эта работа дала возможность общинам и областям определить, какие здания можно модернизировать и приспособить для проживания людей. Однако в настоящее время информация о них не имеет удобного формата для поиска самими гражданами.

На будущей карте планируется показать перечень обследованных объектов, в том числе в общинах, которые приняли значительное количество переселенцев.

Почему общинам нужно новое жилье для ВПО

По словам депутата, в некоторых общинах Винницкой, Одесской и Хмельницкой областей численность населения из-за внутренней миграции выросла на 25-30%. Это создало дополнительную нагрузку на местную медицину, сферу услуг и жилищную инфраструктуру.

Шуляк также отметила, что социологические исследования свидетельствуют о желании украинцев иметь собственное жилье, а не годами арендовать жилье.

Она призвала местные власти не останавливать работу по реализации закона №4080 и использовать поддержку международных партнеров и доноров для создания новых жилищных проектов для людей, лишившихся дома.