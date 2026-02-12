Жилье дадут бесплатно: в трех областях ВПЛ заселят в пустые квартиры

Пустые государственные здания и заброшенные общежития переделают в квартиры для переселенцев. Правительство уже начало искать такие объекты в трех областях, чтобы отремонтировать их и заселить людей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития громад и территорий Украины.
Читайте также: Бронирование, доплаты к зарплатам и помощь ВПЛ: что изменится для украинцев с 1 февраля
Главное:
Вместо строительства новых кварталов, государство сосредоточится на модернизации существующего фонда. Заместитель Министра развития громад Наталья Козловская объясняет, что после технического обследования будут определять объем работ для создания базовых условий длительного проживания.
В список потенциального жилья попадут:
Из-за полномасштабной войны в Украине повреждено или разрушено около 13% жилого фонда (60 млн кв. м). Как следствие, почти три миллиона украинцев остались без крыши над головой.
Создание цифровой базы таких объектов в трех пилотных областях позволит масштабировать опыт на всю страну и обеспечить ВПЛ доступной крышей над головой вместо временных модульных городков.
Читайте также о том, что более 28 тысяч украинцев уже стали участниками программы "єВідновлення", подав документы на получение жилищных сертификатов.
На текущем этапе право на получение ваучеров имеют переселенцы из оккупированных регионов, которые относятся к приоритетным категориям: ветераны со статусом участника боевых действий и граждане, получившие инвалидность вследствие войны.
Ранее мы писали о том, что в Украине хотят возобновить выплаты пенсионерам-ВПЛ и получателям помощи, которые потеряли их из-за непрохождения идентификации до конца 2025 года. Для прохождения процедуры хотят предоставить еще полгода.