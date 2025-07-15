Жилье по дешевке: за сколько продают квартиры в Херсоне в 2025 году
Сейчас в Херсоне самые низкие цены на недвижимость в Украине. Однокомнатную квартиру в среднем продают за 16 тысяч долларов, в то же время на рынке немало предложений даже по цене 8-12 тысяч долларов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН и объявления OLX рассказывает, в какую цену сейчас недвижимость в Херсоне.
Сколько стоят квартиры на вторичном рынке
Херсон до сих пор остается лидером по дешевизне недвижимости в Украине, поскольку россияне регулярно его обстреливают. Соответственно спрос на жилье здесь упал, а вот количество предложений выросло - люди пытаются продать недвижимость хотя бы по дешевке, чтобы переехать в более безопасные регионы.
Цены на вторичке:
- однокомнатные квартиры - 16 тысяч долларов;
- двухкомнатные - 23 тысячи долларов;
- трехкомнатные - 30 тысяч долларов.
По данным ЛУН, в среднем, чтобы сейчас заработать на однокомнатную квартиру в Херсоне нужно откладывать всю зарплату за 3 года, двухкомнатную - 4,3 года, трехкомнатную - 5,6 года.
Объявления о продаже квартир в Херсоне (скриншот OLX)
Какая стоимость жилья на первичке
Отметим, что рынок новостроек в Херсоне практически "заморозился" с начала полномасштабной войны - сначала город попал под оккупацию, а после освобождения постоянно страдает от российских атак. Поэтому сейчас в продаже присутствуют только ранее возведенные ЖК.
Цены на первичном рынке зависят от класса жилья:
- эконом - 510 долларов;
- комфорт - 650 долларов;
- бизнес - 1 010 долларов;
- премиум - 1 040 долларов.
Стоимость жилья в новостройках (скриншот сайта ЛУН)
Сколько стоит аренда
Цены на аренду жилья в Херсоне тоже самые низкие в Украине. В среднем однокомнатную квартиру сдают от 2 700 до 3 500 гривен в месяц. Двухкомнатную можно снять за 3500 - 5000 гривен. Трехкомнатные стоят 5 500 - 6 000 гривен.
Цены на аренду жилья в Херсоне (скриншот сайта OLX)
Читайте также о том, что после начала полномасштабной войны рынок недвижимости в Сумах потерпел обвал. Сейчас город стабильно входит в пятерку населенных пунктов с самыми низкими ценами на жилье в Украине. В то же время за последние шесть месяцев стоимость квартир начала постепенно расти.
Ранее мы писали о том, что после длительного затишья рынок недвижимости в Харькове ожил: за последние полгода стоимость квартир на вторичке подскочила на 10-17% в валюте, в зависимости от вида жилья.
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