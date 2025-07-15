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Жилье по дешевке: за сколько продают квартиры в Херсоне в 2025 году

Херсон, Вторник 15 июля 2025 16:22
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Жилье по дешевке: за сколько продают квартиры в Херсоне в 2025 году Какая сейчас стоимость жилья в Херсоне (фото: facebook com Аленка Краснокутская)
Автор: Василина Копытко

Сейчас в Херсоне самые низкие цены на недвижимость в Украине. Однокомнатную квартиру в среднем продают за 16 тысяч долларов, в то же время на рынке немало предложений даже по цене 8-12 тысяч долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН и объявления OLX рассказывает, в какую цену сейчас недвижимость в Херсоне.

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке

Херсон до сих пор остается лидером по дешевизне недвижимости в Украине, поскольку россияне регулярно его обстреливают. Соответственно спрос на жилье здесь упал, а вот количество предложений выросло - люди пытаются продать недвижимость хотя бы по дешевке, чтобы переехать в более безопасные регионы.

Цены на вторичке:

  • однокомнатные квартиры - 16 тысяч долларов;
  • двухкомнатные - 23 тысячи долларов;
  • трехкомнатные - 30 тысяч долларов.

По данным ЛУН, в среднем, чтобы сейчас заработать на однокомнатную квартиру в Херсоне нужно откладывать всю зарплату за 3 года, двухкомнатную - 4,3 года, трехкомнатную - 5,6 года.

Жилье по дешевке: за сколько продают квартиры в Херсоне в 2025 годуОбъявления о продаже квартир в Херсоне (скриншот OLX)

Какая стоимость жилья на первичке

Отметим, что рынок новостроек в Херсоне практически "заморозился" с начала полномасштабной войны - сначала город попал под оккупацию, а после освобождения постоянно страдает от российских атак. Поэтому сейчас в продаже присутствуют только ранее возведенные ЖК.

Цены на первичном рынке зависят от класса жилья:

  • эконом - 510 долларов;
  • комфорт - 650 долларов;
  • бизнес - 1 010 долларов;
  • премиум - 1 040 долларов.

Жилье по дешевке: за сколько продают квартиры в Херсоне в 2025 годуСтоимость жилья в новостройках (скриншот сайта ЛУН)

Сколько стоит аренда

Цены на аренду жилья в Херсоне тоже самые низкие в Украине. В среднем однокомнатную квартиру сдают от 2 700 до 3 500 гривен в месяц. Двухкомнатную можно снять за 3500 - 5000 гривен. Трехкомнатные стоят 5 500 - 6 000 гривен.

Жилье по дешевке: за сколько продают квартиры в Херсоне в 2025 годуЦены на аренду жилья в Херсоне (скриншот сайта OLX)

Читайте также о том, что после начала полномасштабной войны рынок недвижимости в Сумах потерпел обвал. Сейчас город стабильно входит в пятерку населенных пунктов с самыми низкими ценами на жилье в Украине. В то же время за последние шесть месяцев стоимость квартир начала постепенно расти.

Ранее мы писали о том, что после длительного затишья рынок недвижимости в Харькове ожил: за последние полгода стоимость квартир на вторичке подскочила на 10-17% в валюте, в зависимости от вида жилья.

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