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США вимагають від Росії припинити окупацію Криму

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Київ, Субота 26 червня 2021 14:43
США вимагають від Росії припинити окупацію Криму Фото: посольство США в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні святкують День кримськотатарського прапора. У цей день Посольство США в Україні звернулось до Росії.

Про це повідомляє прес-служба посольства.

"У День кримськотатарського прапора ми вшановуємо кримськотатарський народ. Ми закликаємо Росію поважати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями та вимагаємо припинення окупації Криму", - йдеться у заяві.

День кримськотатарського прапора відзначається 26 червня. Вперше кримськотатарський прапор був прийнятий першим Курултаєм кримських татар в 1917 році. Відновлено 30 червня 1991 Другим Курултаєм.

Нагадаємо, лідери ЄС підтримали продовження "кримських" санкцій проти Росії.

Раніше повідомлялось, що на саміті Кримської платформи підпишуть документ про деокупацію.

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