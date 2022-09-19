Жителям Росії відсьогодні майже закрили сухопутний шлях до Європи

Відсьогодні громадяни РФ уже не зможуть потрапити до Естонії, Латвії, Литви та Польщі. Ці країни реалізували домовленість про спільну відповідь на вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України ( ДПСУ ).

"Росіяни, які мають шенгенську візу, видану з метою туризму, спорту та відвідування культурних заходів, не зможуть потрапляти на територію ЄС через ці країни. Єдиним сухопутним кордоном для них залишається Фінляндія", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Естонія, Латвія, Литва і Польща домовилися про спільний регіональний підхід, висловивши "політичну волю і твердий намір встановити національні тимчасові заходи для громадян Росії, які мають візи ЄС".

Крім того Рада ЄС затвердила повне припинення Угоди про спрощений візовий режим з РФ через російське вторгнення в Україну.

Крім тог, у вересні, дев'ять країн ЄС перестали оформляти туристичні візи для росіян. Це країни Балтії, а також Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди.

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