Жителям ОРДЛО з російськими паспортами можуть заборонити в'їзд в ЄС

Комісія Європейського союзу вивчить можливість заборони на в'їзд до ЄС громадянам окупованих територій Донбасу, у яких є російські паспорти. Про це Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС обговорили питання про видачу паспортів Росії на сході України. 7 держав-членів хочуть санкцій. Вони доручили комісії вивчити можливість заборони на в'їзд до ЄС громадянам з цими паспортами", - написав він.

Нагадаємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури надання російського громадянства жителям "Донецької та Луганської народних республік".

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що для того, щоб припинити видачу російських паспортів на Донбасі необхідно ввести масштабні санкції проти Росії у вигляді системної відповіді.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могерини заявила, що в найближчі тижні Європейський союз продовжить вивчати можливість введення санкцій проти Росії через видачі паспортів жителям окупованого Донбасу за спрощеною процедурою