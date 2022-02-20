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Жителям ОРДЛО приходять смс про запис їхніх телефонних розмов, - Денісова

Автор: Артем Горовенко

Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що жителям окупованого Донбасу приходять смс про запис їхніх телефонних розмов. Вона розцінює це як порушення прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"За повідомленням мого представника в Донецькій і Луганській областях, громадяни в ОРДЛО почали отримувати смс-повідомлення про те, що їх розмови будуть записуватися, а повідомлення в Фейсбуці, соціальних месенджерах фіксуватися", - зазначила вона.

За її словами, дії є порушенням положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, які гарантують право на конфіденційність.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що окупована частина Луганської області може залишитися без зв'язку та інтернету через мобілізацію співробітників місцевого оператора "Лугаком".

До цього повідомлялося про пошкодження ліній Vodafone на підконтрольному Донбасі.

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ОРДЛОЗагострення на Донбасі