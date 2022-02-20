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Через мобілізацію. Окупована частина Луганської області буде без зв'язку та інтернету

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Луганськ, Неділя 20 лютого 2022 10:46
Через мобілізацію. Окупована частина Луганської області буде без зв'язку та інтернету Фото: оператор "Лугаком" заявив, що в ОРЛО будуть проблеми зі зв'язком (Matthew Horwood/Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Проросійські бойовики проводять загальну мобілізацію на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. У Луганську вже заявили, що через це населення може залишитися без зв'язку та інтернету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що за розпорядженням ватажка так званої "ЛНР" Леоніда Пасічника про загальну мобілізацію співробітники місцевого мобільного оператора прибули до військових комісаріатів.

"У зв'язку з обставинами, що склалися, найближчим часом можлива відсутність мобільного зв'язку "Лугаком" та інтернету на всій території", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти на Донбасі оголосили загальну мобілізацію, чоловіків віком від 18 до 55 років зобов'язали прибути до військкоматів. Також відомо, що чоловіки цієї вікової групи не можуть залишити окуповану територію в рамках евакуації.

При цьому, за даними української розвідки, бойовики готують теракти в ОРДЛО.

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Луганськ ОРДЛО Загострення на Донбасі
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