Жителям Никопольского района лучше провести ночь в укрытиях, - глава РВА

Жителям прибрежных территорий Никопольского района Днепропетровской области рекомендуют находиться в ночь на 16 января в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы районной военной администрации Евгения Евтушенко.

"Прошу жителей прибрежных территорий провести ночь в хранилище или воспользоваться правилом двух стен. Искренне желаю вам в тихую ночь, а врагам - справедливого наказания", - подчеркнул он. Евтушенко не отметил причину такой просьбы, возможно, есть вероятность усиленных атак со стороны россиян.