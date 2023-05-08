RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жителя Винницкой области приговорили к 15 годам тюрьмы за сотрудничество с ГРУ России

Фото: Прокуратура (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Винницкой области передавал важную информацию о Силах обороны Украины представителю ГРУ России. Его приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

"Житель города Жмеринка собирал и передавал информацию о дислокации, численности, вооружении, маршрутах передвижения сил и средств Вооруженных сил Украины. Также посылал разведданные об объектах критической и гражданской инфраструктуры на территории Жмеринки", - говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался бывший советский военный, который в начале 1990-х уволился из армии. Тогда его завербовала российская военная разведка и перевела в режим ожидания.

"Осужденный за денежное вознаграждение присылал ему запрашиваемую информацию с геометками, фото- и видеофайлами. В частности, предоставил врагу сведения о местонахождении в городе органов власти, заведений здравоохранения, объектов связи и энергетики, железнодорожного сообщения", - добавили в прокуратуру.

Он признан виновным в государственной измене и приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что житель Одессы передавал россиянам информацию о расположении позиций ПВО в городе. Правоохранители его задержали, а суд признал виновным в государственной измене и назначил 15 лет лишения свободы.

Жительница Донецкой области передавала представителю Генштаба РФ информацию об украинских военных. За это ее приговорили к 12 годам тюрьмы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВинницкая областьГРУВойна в Украине