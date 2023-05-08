Жителя Винницкой области приговорили к 15 годам тюрьмы за сотрудничество с ГРУ России

"Житель города Жмеринка собирал и передавал информацию о дислокации, численности, вооружении, маршрутах передвижения сил и средств Вооруженных сил Украины. Также посылал разведданные об объектах критической и гражданской инфраструктуры на территории Жмеринки", - говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался бывший советский военный, который в начале 1990-х уволился из армии. Тогда его завербовала российская военная разведка и перевела в режим ожидания.

"Осужденный за денежное вознаграждение присылал ему запрашиваемую информацию с геометками, фото- и видеофайлами. В частности, предоставил врагу сведения о местонахождении в городе органов власти, заведений здравоохранения, объектов связи и энергетики, железнодорожного сообщения", - добавили в прокуратуру.

Он признан виновным в государственной измене и приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.