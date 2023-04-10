Жителя Львова отправили в тюрьму за призывы к оккупации Украины

Житель Львова призывал в соцсетях к оккупации и прекращению существования Украины. Его отправили в тюрьму за пропагандистские призывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ во Львовской области.
По данным следствия, 59-летний фанат "русского мира" мечтал о создании нового государства и возвращении к идеологиям СССР. Он хотел, чтобы россияне захватили Украину и создали на части ее территории новое государство - Федеративную Республику Украина.
В запретной в Украине соцсети "Одноклассники" он с начала полномасштабного вторжения РФ оправдывал преступления оккупантов.
"Также он размещал материалы, где негативно высказывался и унижал жителей западных областей, жителей сельской местности и евреев", - сообщает прокуратура.
Жителя Львова признали виновным по трем статьям УКУ. Его отправили за решетку на 5 с половиной лет с конфискацией имущества.
Другая злоумышленница, жительница Краматорска, распространяла антиукраинские материалы в соцсетях и отрицала российское вторжение. Ее отправили в тюрьму на год и два месяца.
Фото: двух пособий оккупантов отправили в тюрьму (facebook.com/ssu.lviv)
Напомним, СБУ задержала российского шпиона, собиравшего данные об обороне Южноукраинской АЭС.
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