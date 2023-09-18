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Жителя Лимана приговорили к 15 годам за сдачу позиций ВСУ оккупантам

Понедельник 18 сентября 2023 17:44
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Жителя Лимана приговорили к 15 годам за сдачу позиций ВСУ оккупантам Фото: жителя Лимана приговорили к 15 годам за сдачу позиций ВСУ оккупантам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Жителя деоккупированного Лимана, Донецкой области, приговорили к 15 годам заключения за помощь россиянам. Он сдавал координаты блокпоста и бомбоубежища в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Как выяснили следователи, мужчина был недоволен деоккупацией Лимана украинскими военными. В мае 2023 года он связался со своим знакомым, оказавшимся наводчиком танковой роты тактической группы "Купол" одной из мотострелковых бригад "ДНР".

Коллаборант посылал знакомому информацию с данными о местонахождении ВСУ и блокпоста на территории населенного пункта. Он раскрывал координаты местонахождение бомбоубежища, в котором скрывались люди.

Осужденный признался, что специально разбрасывал по дорогам саморезы, чтобы пробить шины автомобилей украинских защитников. За это оккупационная администрация назначила его обычным кладовщиком одного из местных складов.

Следует заметить, что мужчина так и не признал свою вину.

Фото: жителя Лимана приговорили к 15 годам за сдачу позиций ВСУ оккупантам (t.me/pgo_gov_ua)

Наказание для оккупантов из "ЛНР" и "ДНР"

Недавно украинский суд отправил в тюрьму на 15 лет еще шестерых боевиков из "Л/ДНР". Они воевали против ВСУ, штурмовали Мариуполь и Бахмут.

Также сообщалось, что боевик "ЛНР" ушел за деньги воевать против украинских защитников и под Соледаром попал в плен. Правоохранители сообщили ему о подозрении.

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