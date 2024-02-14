RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жителя Харькова приговорили к 15 годам за помощь РФ в атаках на энергосистему Украины

Иллюстративное фото: харьковчанин помогал России в атаках на энергосистему Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Житель Харькова добровольно сотрудничал с Российской Федерацией и помогал наносить удары по энергетической системе Украины. Его приговорили к 15 годам.

Как выяснили следователи, в апреле 2023 63-летний харьковчанин работал в региональном подразделении "Укрэнерго". В это время он также продолжил поддерживать дружеские связи со своим бывшим коллегой, проживающим в оккупированном городе Счастье Луганской области. Именно он играл роль "связного" между харьковчанином и представителями РФ.

Человек имел полный доступ к рабочей базе данных и передавал своему эксколезу информацию о работе объединенной энергетической системы Украины и наиболее уязвимых мест энергетического комплекса государства. Житель Счастья в свою очередь передавал данные представителям РФ.

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины в июне 2023 года, ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Мужчина на судебном заседании свою вину признал и раскаялся. Он приговорен к 15 годам заключения.

Напомним, ранее в Николаевской области поймали приспешника россиян, он скрывался от СБУ более года.

Также стражи порядка задержали подругу председателя "Народного совета "ДНР". Женщина планировала стать продавщицей в прифронтовом магазине, чтобы шпионить за ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
блекаутХарьковВойна России против Украины