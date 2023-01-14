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Жителя Донецкой области осудили на пять лет тюрьмы за поддержку Путина

Новина українською →
Украина, Суббота 14 января 2023 22:23
Жителя Донецкой области осудили на пять лет тюрьмы за поддержку Путина Фото: Жителя Донецкой области осудили на пять лет тюрьмы за поддержку Путина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Донецкой области поддерживал действия президента РФ Владимира Путина в социальных сетях. Его осудили за это на 5 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.

В тексте приговора отмечается, что в апреле прошлого года мужчина распространял публикации, оправдывающие вооруженную агрессию РФ, в том числе представляя войну в Украине как внутренний гражданский конфликт, переводя вину на украинцев.

Например, мужчина репостил видеосюжет российского СМИ с нарезками видео из оккупированных городов Украины и сообщением, что в эти населенные пункты возвращается нормальная жизнь "после освобождения их от нацистов".

Также обвиняемый распространил публикацию с изображением президента России Владимира Путина и карты Украины с отмеченными оккупированными областями. Над фото был текст на русском языке, и речь шла о Путине как великом стратеге и политическом деятеле.

В прошлом году суд первой инстанции назначил ему 5 лет лишения свободы, уволив с испытательным сроком 3 года. Прокурор не согласился и обжаловал этот приговор. Днепровский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и назначил реальное тюремное наказание за оправдание российской вооруженной агрессии и глорификацию оккупантов. Мужчина проведет 5 следующих лет в тюрьме.

Напомним, что в Славянске учитель сдавал россиянам позиции ВСУ и наводил вражеские ракеты на школы. Его приговорили к восьми годам за помощь оккупантам.

Двое жителей Славянска (Донецкая область) передавали оккупантам информацию о позициях ВСУ в городе. Их задержали и приговорили к восьми годам тюрьмы.

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