Жителя Донецької області засудили на п’ять років тюрми за підтримку Путіна

Житель Донецької області підтримував дії президента РФ Володимира Путіна у соціальних мережах. Його засудили за це на 5 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок , який опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У тексті вироку зазначається, що у квітні минуло року чоловік поширював публікації, які виправдували збройну агресію РФ, у тому числі представляючи війну в Україні як внутрішній громадянський конфлікт, перекладаючи провину на українців.

Наприклад, чоловік репостив відеосюжет російського ЗМІ із нарізками відео з окупованих міст України та повідомленням, що до цих населених пунктів повертається нормальне життя "після звільнення їх від нацистів".

Також обвинувачений поширив публікацію із зображенням президента Росії Володимира Путіна та карти України з позначеними окупованими областями. Над фото був текст російською мовою і йшлося про Путіна як великого стратега та політичного діяча.

Минулого року суд першої інстанції призначив йому 5 років позбавлення волі, звільнивши з іспитовим строком 3 роки. Прокурор не погодився та оскаржив цей вирок. Дніпровський апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора і призначив реальне тюремне покарання за виправдування російської збройної агресії та глорифікацію окупантів. Чоловік проведе 5 наступних років у в'язниці.