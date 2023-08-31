RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жительницу Волчанска приговорили к 6 годам за поддержку РФ и работу на оккупантов

Фото: жительницу Волчанска приговорили к 6 годам за поддержку РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Жительницу Харьковской области приговорили к 6 годам заключения из-за сотрудничества с россиянами и поддержки их вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генпрокурора.

Как выяснили следователи, когда в 2022 году российские войска вошли на территорию Харьковской области – заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Волчанского городского совета добровольно согласилась на сотрудничество с оккупантами.

Она заняла должность "начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности" в так называемой "Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области".

Своими действиями женщина оформляла документацию по российским образцам и призвала украинцев сотрудничать с россиянами.

Ей назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет с лишением права занимать определенные должности сроком на 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ разоблачила в Краматорском российском шпионке. Ею оказалась учительница лицея, которая передавала оккупантам данные о подразделениях ВСУ, участвующих в контрнаступлении под Бахмутом.

Также СБУ задержала в Славянске предателя, передающего врагу информацию об ВСУ. Им оказался работник одного из заводов

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харковколаборантВойна России против УкраиныОфис Генпрокурора