Жителей Сум предупредили о громком сигнале на телефонах: когда ждать и в чем причина

Когда ждать сообщение

23 июля с 11:00 до 14:00 в Сумах и Сумском районе состоится тестирование системы оперативного информирования населения. В указанный промежуток времени на мобильные телефоны людей, которые будут находиться на этой территории, поступит тестовое уведомление.

Как будет работать система

Сообщение может прийти в любой момент в течение трех часов и будет сопровождаться громким звуковым сигналом. Уведомление автоматически появится на экране телефона, даже если устройство заблокировано или пользователь в этот момент работает в другом приложении.

Жителей попросили сохранять спокойствие

Власти подчеркнули, что речь идет исключительно о плановой проверке работы системы. Жителей просят отнестись к тестированию с пониманием и не беспокоиться, поскольку никаких реальных угроз это уведомление не означает.