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Жителей Сум предупредили о громком сигнале на телефонах: когда ждать и в чем причина

18:55 21.07.2026 Вт
1 мин
Людям следует заранее подготовиться, чтобы не возникло паники
aimg Анастасия Никончук
Иллюстративное фото: сигнал воздушной тревоги (РБК-Украина Червинская Юлия)

В Сумах и Сумском районе проведут тестирование системы оперативного информирования населения. В течение нескольких часов на мобильные телефоны жителей будут поступать тестовые сообщения с громким звуковым сигналом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Сумской областной военной администрации в сети Telegram.

Когда ждать сообщение

23 июля с 11:00 до 14:00 в Сумах и Сумском районе состоится тестирование системы оперативного информирования населения. В указанный промежуток времени на мобильные телефоны людей, которые будут находиться на этой территории, поступит тестовое уведомление.

Как будет работать система

Сообщение может прийти в любой момент в течение трех часов и будет сопровождаться громким звуковым сигналом. Уведомление автоматически появится на экране телефона, даже если устройство заблокировано или пользователь в этот момент работает в другом приложении.

Жителей попросили сохранять спокойствие

Власти подчеркнули, что речь идет исключительно о плановой проверке работы системы. Жителей просят отнестись к тестированию с пониманием и не беспокоиться, поскольку никаких реальных угроз это уведомление не означает.

Напоминаем, что 21 июля российские войска нанесли несколько ударов по Сумам. Одной из целей стал торговый центр "Эпицентр", где во время ликвидации последствий атаки под повторный обстрел попали сотрудники экстренных служб.

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