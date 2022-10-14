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Жителей Полтавской области предупредили об учебных стрельбах

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Полтавская область, Пятница 14 октября 2022 13:37
Жителей Полтавской области предупредили об учебных стрельбах Фото: в Полтавской области проведут учебные стрельбы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Военные проведут учебные стрельбы в Полтавской области. Жителей предупредили о звуках выстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

Учебные стрельбы проведут на территории Шишацкой общины 14 и 15 октября.

"Если вы услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие", - предупредил Лунин.

Напомним, вчера на территории Шишацкой общины в Полтавской области упали два украинских самолета. По предварительным данным, травмированных или погибших среди гражданского населения нет.

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