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Жителів Полтавської області попередили про навчальні стрільби

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Полтавська область, П'ятниця 14 жовтня 2022 13:37
Жителів Полтавської області попередили про навчальні стрільби Фото: у Полтавській області проведуть навчальні стрільби (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Військові проведуть навчальні стрільби у Полтавській області. Жителів попередили про звуки пострілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

Навчальні стрільби проведуть на території Шишацької громади 14 та 15 жовтня.

" Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - попередив Лунін.

Нагадаємо, вчора на території Шишацької громади у Полтавській області впали два українських літаки. За попередніми даними, травмованих чи загиблих серед цивільного населення немає.

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