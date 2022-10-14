Жителів Полтавської області попередили про навчальні стрільби
Фото: у Полтавській області проведуть навчальні стрільби (Getty Images)
Військові проведуть навчальні стрільби у Полтавській області. Жителів попередили про звуки пострілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.
Навчальні стрільби проведуть на території Шишацької громади 14 та 15 жовтня.
" Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - попередив Лунін.
Нагадаємо, вчора на території Шишацької громади у Полтавській області впали два українських літаки. За попередніми даними, травмованих чи загиблих серед цивільного населення немає.
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