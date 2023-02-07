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В Николаеве опять проблема с насосными станциями. Жителей просят сделать запас воды

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Николаев, Вторник 07 февраля 2023 15:10
В Николаеве опять проблема с насосными станциями. Жителей просят сделать запас воды Фото: в Николаеве снова проблема с насосными станциями (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Николаеве снова возникли проблемы с функционированием насосных станций водопровода. Учитывая это, жителей просят сделать запас воды.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на "Николаевводоканал".

В настоящее время вода в город все еще подается, но с пониженным давлением. Горожанам рекомендуют сделать запас воды, пока есть такая возможность.

При этом ориентировочный срок, который понадобится специалистам для решения технической проблемы пока неизвестен.

Напомним, что 2 февраля в Николаеве также сообщали о технических проблемах на насосных станциях, из-за этого некоторые районы остались без воды.

Позже жителей города просили не сливать воду из батарей, так как целый микрорайон может остаться без тепла.

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Николаев Водоснабжение
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