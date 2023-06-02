Жителей Мариуполя заставляют эвакуироваться из города, угрожая обстрелами "киевского режима"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал горсовета Мариуполя.

Как пишут местные жители, в одном из жилых кооперативов на здании появилось объявление. В нем говорится о составлении списков на эвакуацию в связи с тем, что в конце лета якобы ожидаются обстрелы города.

Кроме того, в сообщении жителей принуждают оплатить коммунальные счета. За неуплату – угрожают административной ответственностью.

"Даже перед бегством оккупанты думают о том, как получить хоть какие-то деньги", - пишет горсовет.

Фото: скриншот

Оккупированный Мариуполь

С начала полномасштабного вторжения Мариуполь стал одной из главных целей россиян в Донбассе. Город активно обстреливался оккупантами, а в конце 2022 им удалось полностью захватить его. Тогда базировавшиеся на "Азовстале" украинские защитники сдались в плен.

Россия использует Мариуполь как одну из основных точек базирования оккупантов.

Следует заметить, что в последнее время в городе и окрестностях участились случаи взрывов. Так, 19 мая, в районе Мариупольского аэропорта, где располагаются оккупанты, раздались взрывы. Власти сообщили о "прилетах".

Кроме этого, 26 мая в Мариуполе раздался взрыв в районе "Азовстали" .

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