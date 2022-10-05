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Жителей Луганской области призвали эвакуироваться из-за контрнаступления ВСУ

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитрий Браславский

Жителей оккупированных территорий в Луганской области призывают выехать как можно дальше от линии фронта или находиться рядом с укрытиями из-за контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире национального телемарафона.

"Мы сейчас обращаемся ко всем жителям оккупированных территорий, чтобы они все же либо выезжали куда-то подальше от линии фронта, либо находились в большинстве своем в укрытиях. Потому что это война, снаряд может прилететь и разорваться где-то возле военных, но обломками может задеть и мирных жителей" , - заявил Гайдай.

По его словам, россияне очень сильно минируют территории. Это касается мостов, путепроводов, дорог и развязок. Также мины размещают в административных зданиях, разбрасывают так называемые "лепестки". Гайдай заявил, что ими усыпаны очень большие территории.

"В большие города, такие как Рубежное, Лисичанск и Северодонецк, после деоккупации мы не будем свободно пускать людей. Отопительный сезон там невозможно обеспечить - все разбито. Даже при всех финансовых возможностях возобновление отопления займет несколько месяцев. Возможно, люди смогут вернуться, чтобы проверить свои квартиры, но оставаться на зиму нельзя", - добавил глава региона.

Напомним, что украинские военные освободили шесть населенных пунктов в Луганской области.

Ранее, 5 октября, утром Гайдай заявил , что украинские военные официально начали деоккупацию Луганской области. Тогда он рассказывал, что ВСУ уже освободили несколько населенных пунктов.

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